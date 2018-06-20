В Хакасии осудили таксиста-маньяка, который насиловал и убивал пассажирок

Появились подробности уголовного дела.

Сегодня, 12 апреля, в Хакасии состоялся суд над таксистом-маньяком. Уголовное дело составило 22 тома.

Следствием и судом установлено, что 33-летний подсудимый арендовал машины и предлагал услуги по перевозке. Работал он в вечернее и ночное время, выбирая подвыпивших женщин в возрасте от 18 до 34 лет, считая, что так они не смогут сопротивляться. От рука маньяка пострадали 10 молодых женщин. 4 из них были убиты таксистом. Еще одну женщину он пытался убить. В отношении восьми потерпевших совершены изнасилования либо покушения на изнасилования и насильственные действия сексуального характера.

В ходе расследования уголовного дела следователями были допрошены потерпевшие, более 80 свидетелей, назначены и проведено более 18 судебных экспертиз, выполнено 5 проверок показаний и следственный эксперимент с участием обвиняемого с применением видеофиксации, 6 проверок показаний на месте с участием потерпевших, установлены и осмотрены автомобили, находившиеся в пользовании обвиняемого в период совершения преступлений, осмотрены места преступлений, проведены выемки, обыска, очные ставки. СУ СК РФ Хакасия

Приговором Верховного Суда Республики Хакасия подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Фото: Шанс онлайн