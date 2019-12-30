Microsoft выпустил новый браузер Edge Chromium

Он поддерживает все существующие расширения Google Chrome.

Корпорация Microsoft выпустила новый браузер Edge, работающий на движке Chromium от Google. Он пришел на смену прошлой версии приложения, которая полностью создавалась в компании. Об этом пишет The Verge.

В первую очередь Edge Chromium предназначен для корпоративных клиентов, однако другие пользователи также смогут скачать приложение. Браузер будет доступен как для Windows, так и для macOS. Актуальная версия Edge будет предустановлена на всех новых системах. В ближайшие месяцы компания выпустит обновление для Windows, в котором будет содержаться Edge Chromium.

Известно, что новый браузер будет поддерживать все существующие расширения Google Chrome, а также потоковое видео 4К, работу с PDF при использовании стилуса и функцию, которая может предотвратить отслеживание пользователей во время просмотра веб-сайтов.

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