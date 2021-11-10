Также презентован лэптоп Surface Laptop SE.

Американская компания Microsoft представила упрощённую Windows 11 SE для дешёвых ноутбуков. Новинка получила наименование Surface Laptop SE. Гаджет будет работать на процессоре Intel Celeron. Приобрести лэптом пользователи смогут за 250 доларов. Техника будлет представлять из себя облегченную версию на операционной системе Windows 11, из которой Microsoft убрала ряд второстепенных функций.

Surface Laptop SE станет самым доступным в серии Surface, а также одним из самых дешевых мобильных персональных компьютеров на мировом рынке. Также компания анонсировала и новую операционную систему, получившую название Windows 11 SE.

Приобрести базовую версию Surface Laptop SE смогут исключительно школьники и студенты, а также учебные учреждения. Напомним, что на российский рынок производитель не поставляет устройства линейки Surface.

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Фото и видео: YouTube / Microsoft Surface