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Компания Microsoft работает над "следующим поколением Windows"
Сегодня, 18:24
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kraratau27

Компания Microsoft работает над "следующим поколением Windows"

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В новой системе пользователей ждут новые функции и возможности.

Директор по продуктам Microsoft Панос Панай в ходе интервью на конференции Ignite 2021 рассказал о будущем платформы Windows. Как отметил сам Панай, на данный момент компания не готова давать комментарии, однако он воодушевлен новой операционной системой. 

Панай отметил, что Windows - одна из важнейших платформ, которой ежедневно пользуются миллиарды людей по всему миру. 

Мы продолжаем смотреть, куда технологии могут привести нас, по сравнению с тем, что они уже делают для нас сегодня, где мы окажемся, и как технологии могут быть доступны для вас. Windows является ядром всего этого

заявил Панай.

Хоть корпорация и не раскрывает подробностей новой системы, однако, по словам Паная, в новой системе пользователей ждут новые функции и возможности.

Ранее мы писали, что основатель компании Amazon Джефф Безос покинет пост гендиректора

Фото: windowscentral.com 

Теги: microsoft, windows
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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