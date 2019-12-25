Компания Microsoft работает над "следующим поколением Windows"

В новой системе пользователей ждут новые функции и возможности.

Директор по продуктам Microsoft Панос Панай в ходе интервью на конференции Ignite 2021 рассказал о будущем платформы Windows. Как отметил сам Панай, на данный момент компания не готова давать комментарии, однако он воодушевлен новой операционной системой.

Панай отметил, что Windows - одна из важнейших платформ, которой ежедневно пользуются миллиарды людей по всему миру.

Мы продолжаем смотреть, куда технологии могут привести нас, по сравнению с тем, что они уже делают для нас сегодня, где мы окажемся, и как технологии могут быть доступны для вас. Windows является ядром всего этого заявил Панай.

Хоть корпорация и не раскрывает подробностей новой системы, однако, по словам Паная, в новой системе пользователей ждут новые функции и возможности.

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Фото: windowscentral.com