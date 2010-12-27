Вечер Ирины Лукьянчук.

Международный фестиваль мандолины привез в Петербург нескольких талантливых музыкантов, умеющих взаимодействовать с этим редким инструментом. Все музыкальные вечера пройдут в формате квартирников, где остается только звучание струн на расстоянии вытянутой руки.

Одесская "принцесса мандолины" Ирина Лукьянчук умеет играть быть разной со своим струнным инструментом. И клуб рок-н-ролла, и академическая сцена, и барочное трио – пожалуйста! На квартирник девушка привезет программу из собственных сочинений и обработок. У петербуржцев есть отличный шанс послушать то, что ни разу не слышал никакой другой город.

Цена: 500 р. Пенсионерам – 300 р.

Адрес: Дворец культуры им. Крупской, пр. Обуховской обороны, 105, 2-й этаж.

Фото: soundtimes.ru