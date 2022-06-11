Во Всеволожске вечером 21 июня отметят X Международный день йоги

Для гостей также будет организованы творческие и развлекательные мероприятия.

"Поющие чаши", йога с гвоздями и мечами и секреты индийских специй – 21 июня в парке "Песчанка" во Всеволожске Ленобласти состоится празднование X Международного дня йоги. Об этом сообщила региональная администрация.

Мероприятие начнется в шесть часов вечера. Сертифицированный преподаватель йоги при Генеральном консульстве Республики Индии в Петербурге Олег Задорожный проведет общий протокол йоги, а также познакомит участников с нидра-йогой с "поющими чашами" и йогой с гвоздями и мечами.

Культуру колоритной Индии представят преподаватель танца при Генеральном консульстве Индии в Петербурге, солистка ансамбля индийского танца "Маюри" Алена Кузнецова и коллектив индийского танца "Куджана" под руководством Ларисы Рагозы из Всеволожского района.

Для гостей также будет организованы творческие и развлекательные мероприятия.

Фото: администрация Ленобласти