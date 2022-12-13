Между Ладогой и Финским заливом прогремели первые грозы

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов назвал грозы летними.

В Ленобласти в понедельник, 15 мая, прогремели первые грозы. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Первые молнии увидели между Ладожским озером и Финским заливом. По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, 15 мая воздух прогрелся до +20 градусов. Он назвал грозы летними.

Ранее в Ленобласти 16 мая воздух прогреется до +24 градусов. Ночью 16 мая ожидается без существенных осадков, во второй половине дня в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

Фото: Telegram / Погода от шефа. Михаил Леус