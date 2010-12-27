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Метро "Озерки" закрыли из-за бесхозного предмета
Сегодня, 14:28
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Asyaromanenkova
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Метро "Озерки" закрыли из-за бесхозного предмета

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Пресс-служба метрополитена сообщали о закрытии станции метро "Озерки".

 Станцию метро "Озерки" эвакуировали. Пассажиров попросили покинуть платформу в 14.24. Прибывающие поезда проезжают станцию без остановок. В пресс-службе метрополитена сообщают, что причина эвакуации - в бесхозном предмете, который нашли в вестибюле на выходе со станции.

Не известно, сколько продлится проверка. Возможно, владелец "подозрительного предмета" вернется и заберет его.

Ранее Piter.tv сообщал, что метро "Новочеркасская" закрыли в утренний час пик.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: метро спб , новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия

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