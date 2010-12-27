Метро "Озерки" закрыли из-за бесхозного предмета

Пресс-служба метрополитена сообщали о закрытии станции метро "Озерки".

Станцию метро "Озерки" эвакуировали. Пассажиров попросили покинуть платформу в 14.24. Прибывающие поезда проезжают станцию без остановок. В пресс-службе метрополитена сообщают, что причина эвакуации - в бесхозном предмете, который нашли в вестибюле на выходе со станции.

Не известно, сколько продлится проверка. Возможно, владелец "подозрительного предмета" вернется и заберет его.

Ранее Piter.tv сообщал, что метро "Новочеркасская" закрыли в утренний час пик.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург