Метро "Новочеркасская" закрыли в утренний час пик

Утром в понедельник, 20 ноября, станцию метро "Новочеркасская" закрыли на вход и выход.

Новая рабочая неделя началась с закрытия метрополитена в Северной столице. В 09.53 пассажиров эвакуировали со станции метро "Новочеркасская". Как уточняют в пресс-службе подземки, причина в бесхозном предмете на платформе. Как рассказывают очевидцы, на платформе виден только один полицейский.

Поезда следуют мимо "Новочеркасской" без осановок. О закрытии станции объявляют по громкой связи в вестибюлях и переходах метро.

Пока не известно, сколько времени займет проверка. Пассажиры дожидаются открытия метро на соседних станциях и около наземного входа. Осложняется все тем, что ограничения совпали с утренним час пиком.