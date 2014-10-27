Метро "Новочеркасская" закрывали на проверку из-за пакета с вещами

Станция метро "Новочеркасская" закрыта из-за бесхозного предмета.

И снова ЧП в петербургской подземке. Станцию метро "Новочеркасская" закрыли из-за ьесхозного предмета. Как сообщает пресс-служба подземки, вестибюли стали недоступными в 12.42. Пассажиры дожидаются открытия станции на поверхности и на соседних станциях. Поезда проезжают "Новочеркасскую" без остановок.

Сколько времени займет проверка не известно. Скорее всего, станцию откроют в ближайший полчаса.

Обновление. В 12.50 станцию открыли на вход и выход. Оказалось, что в пакете были личные вещи.

Это уже четвертая станция за сегодняшний день. Ранее Piter.tv сообщал, что "Адмиралтейскую" закрыли из-за бесхозного предмета. Также закрывали "Невский проспект" с ереходом и "Автово".