Очевидцы сообщили, что станцию метро "Гражданский проспект" закрыли для пассажиров. Причина инцидента пока не известна.

Около часу дня очевидцы сообщили. что станцию метро "Гражданский проспект" закрыли. В пресс-службе метрополитена пока эту информацию не подтвердили. Причина ограничений не известна.

Если станцию закрыли из-за проверки бесхозного предмета, что открыться вестибюли могут уже совсем скоро. Если же закрытие произошло из-за звонка о бомбе, то проверка может занять почти час.

Во вторник, 9 января, ни одну станцию на проверку не закрывали. зато в последний день выходных станция метро "Автово" была закрыта на вход и выход.

Подземка активно борется с забывчивыми петербуржцами. Службы метро регулярно напоминают о правилах пользования транспортом. Ранее Piter.tv сообщал, что петербургский метрополитен собирается создать серию комиксов о забытых вещах.