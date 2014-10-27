Метро "Фрунзенская" закрыли из-за бесхозного предмета

Пресс-служба метрополитена сообщает. что для пассажиров закрыли станцию метро "Фрунзенская".

В пятницу, 22 сентября, около полудня закрыли станцию метро "Фрунзенская". В вестибюли перестали пускать пассажиров в 12.24. Как уточняют в пресс-службе метрополитена, причина в проверке бесхозного предмета.

Поезда проезжают станцию без остановок. Пассажиры дожидаются открытия около входа в метро и на соседних станция. Не известно, Сколько продлится проверка. Обычно, это не занимает слишком много времени.

Сегодня Рiter.tv сообщал, что петербуржец просил у полиции миллион долларов взамен на обещание не взрывать метро.