Петербуржец просил у полиции миллион долларов взамен на обещание не взрывать метро

Хулиган требовал миллион, чтобы метро не взорвалось.

Полиция арестовала “анонимного звонившего”, который днем 21 сентября требовал от правоохранительных органов денежного вознаграждения за то, что он откажется от взрыва метро.

Звонок поступил к диспетчеру около часа дня 21 сентября. Мужчина сообщил, что его просили передать, что если через час ему не предоставят миллион долларов, то на одной из петербургских станций метрополитена прогремит взрыв. Оперативники не стали собирать деньги. Более того, через несколько часов преступник был уже найден.

Злоумышленником оказался 33-летний петербуржец. После задержания подозреваемый заявил, что он так просто пошутил. Его обвиняют в статье за заведомо ложное сообщение о терроризме.