"Место встречи – Невский, 70: главный редактор "Авторадио" о плохой работе пресс-служб

К пресс-релизам в журналистской братии сложилось двоякое отношение. С одной стороны – готовый информационный повод, который не нужно искать самому, с другой же – качество текста и стиль подачи информации часто вызывает вопросы. Нередко пресс-релизы пишутся сухим канцелярским языком, который нормальный человек может и не понять с первого раза. Как раз о таком случае членам клуба "Место встречи – Невский, 70. Старые и новые СМИ Петербурга" рассказала главный редактор "Авторадио" и ещё четырёх радиостанций

Иванова: Наташ, современную журналистику часто называют журналистикой пресс-релизов. Это связано, с одной стороны, со скоростью распространения информации, с желанием очень быстро ее получить, с нежеланием напрягаться, трудиться, работать у наших коллег, к сожалению. Получает ли ваш холдинг пресс-релизы, как вы с ними работаете? И вообще – представляют ли они для вас какой-нибудь интерес?

Маркова: Ну, пресс-релиз – это такая история очень сложная. Во-первых, не очень много пресс-служб, которые умеют писать пресс-релизы.

Иванова: А как вот думаешь, почему?

Маркова: Почему? Потому что их плохо учили на факультете журналистики, допустим. Или они плохо учились и были двоечниками.

Иванова: Ну, как вариант.

Маркова: Я не знаю, смотри. Вот я на факультете журналистики не училась, и здесь я не знаю, достаточное ли количество практики у тех людей, которых они выпускают.

Иванова: Практика – это ключевое слово.

Маркова: Практика – это ключевое. Потому что это как с вождением. Как бы ты ни выучил теорию, как бы тебе ни объясняли про то-се, пятое-десятое, пока ты сам не поедешь, пока ты сам 10 раз не вспотеешь и не понервничаешь, у тебя ничего не получится. И здесь примерно та же самая история. Бывают такие пресс-релизы… У нас даже были специально организованные встречи, опять же, извините, с сотрудниками ГИБДД. Ну, это просто наш профиль. На тему того, чтобы помочь им немножко более человеческим языком разговаривать с народом. Потому что когда они говорят: "В городе N какое-то дорожно-транспортное происшествие имело место быть, та-та-та" – все очень такое сложное, непонятное, и бывает так, что с этим вообще ничего не сделаешь. Был совершенно прекрасный случай, я сейчас вспомнила, когда у нас придумали, что по кругу теперь будут ездить по-другому. И, естественно, выпустили какие-то пресс-релизы, но там было написано таким путаным языком, что у нас новостник, который по долгу службы должен взять эту информацию, потому что она касается дорог, автомобилей, ГИБДД, он просто не смог с ней справиться.

Иванова: Он не смог понять, что там написано?

Маркова: Он не смог прочитать и отредактировать, нам пришлось искать эксперта, который сможет нам человеческим языком это объяснить. Это самое страшное, что бывает в пресс-релизах. Бывает, они просто скучные. Когда там рассказывают о том, что откроется какой-нибудь торговый комплекс, но там все так написано, что не возникает никакого желания туда ехать. А они потом обижаются, потому что "А" – вы об этом не рассказали, "Б" – вы туда вообще не собираетесь ехать. А как мы можем туда собираться ехать, если нас никаким образом не заинтересовали? Я вот помню, что, не знаю… навскидку, мне очень понравилось… это была история про Пулково, и там пресс-служба… Это был даже такой коротенький пресс-релиз. Прошла новость, что то ли лоси, то ли кони, то ли какие-то животные бегают по взлетному полю. И вот реально пресс-служба написала такую маленькую заметку о том, что "ни одного парнокопытного у нас не обнаружено". И это было написано таким легким языком, с чувством юмора. Это было абсолютно точно несколько лет тому назад, что… Вот ты сказала "пресс-релиз", и у меня в голове возник хороший образец.

Иванова: Вот здесь я сейчас слушаю, и тоже все равно у меня идет отсылка к моему любимому "Ленинградскому радио" – наверное, потому что это была юность. Это было так здорово. Может быть, сегодня, если бы я стала слушать те программы, тоже бы подумала, что они очень медленные, скучные. Но, наверное, тут главное еще отличие в том – это касается тоже и языка, и профессиональной журналистской работы – тогда радио вещало, а сейчас разговаривает…

Маркова: Гениальное сравнение.

Иванова: Просто разговаривает. И твоя претензия к пресс-релизам – это претензия к тому, что вам нужно разговаривать с людьми.

Маркова: Да, на человеческом языке.

Иванова: На человеческом языке. А вот если мы возьмем три таких обязательных составляющих любой радиостанции... Не только тех, которые входят в "Газпром-медиа холдинг"... То, наверное, это текст – в смысле разговор, речь – все равно это текст…

Маркова: Слова.

Иванова: Да, слова, музыка и эмоция. Вот если рейтинг делать, ты бы что поставила на первое, второе, третье место?

Маркова: По большому счету, эмоция, она все равно первостепенна. И слова, и музыка, они все обеспечивают какую-то эмоцию, которую человек испытывает от той или иной радиостанции. Есть такое слово – оно иногда для радийщиков ругательное, его очень не любят музыканты – "формат". У каждой радиостанции есть формат. А формат – это что такое? Это набор каких-то элементов, куда попадает все – слова, музыка, джинглы мужским или женским голосом – все-все вместе. И именно вот этот правильно соблюденный формат дает человеку понимание, что он услышит.

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Видео: Piter.TV