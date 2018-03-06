Место встречи – Невский, 70: Игорь Павловский о рекламе в СМИ

Времена, когда СМИ могло хорошо заработать на рекламе, уходят в прошлое. Кто виноват? И что делать? Эти извечно актуальные для нас вопросы на встрече с коллегами в Доме журналиста, рассуждая о новой рекламной модели в медиа, поставил заместитель главного редактора ИА «Регнум» Игорь Павловский.

Заместитель главного редактора ИА "Регнум" Игорь Павловский рассказал о трансформации рынка рекламы в медиа. По его мнению, СМИ должны учиться зарабатывать деньги по-новому. Свою роль в эту ситуацию играют развивающиеся социальные сети.

Давайте представим, я являюсь рекламодателем. Я прихожу в СМИ, и вы мне говорите: "Нас примерно читает такая-то аудитория, такое-то количество людей". И я вам верю на слово, ну или там смотрю данные либо опросы, и заказываю вам рекламу. Зачем мне сейчас это делать, если я в Фейсбуке легко могу просчитать свою аудиторию? Зачем мне СМИ, если в Фейсбуке я четко просчитываю, что мне нужно, кто мне нужен, возраст, социальное положение, чем человек интересуется и так далее. А поскольку любят еще в социальных сетях аватарки себе менять, дурацкие тестики всякие ставить… Когда вы заходите через эти программки, вы видите, вам пишут: "Можно мы получим доступ к вашей странице?". То есть таким образом о вас собирается полная база: активность в течение дня, как вы ходите, это все продается совершенно спокойно рекламодателям. Таким образом, когда мы говорим, что рекламный рынок сокращается, - нет. Он просто уходит по-другому. То есть СМИ как объект для приложения усилий рекламодателя перестает быть интересным. Игорь Павловский, ИА "Регнум"

При этом социальные сети остаются не самым надежным каналом получения информации и для аудитории, и для рекламодателей. Это новая площадка, которая вызывает естественные опасения у экспертов.

Опять-таки пример с Кадыровым очень показателен. Ну, создал он в Инстаграмме свой аккаунт, дяденька – раз – и отрубил его. 4 миллионов подписчиков у него в один прекрасный момент нет. Поэтому, я, наверное, немножко сгустил краски. Первая вещь, конечно, платформы, которые позволяют нам получить большое количество читателей – это не те платформы, которыми мы рулим. То есть завтра совершенно спокойно Фейсбук, и такие случаи уже сколько раз были, решит не показывать по каким-либо причинам, политическим или экономическим, нашу информацию. И вы не увидите ее. ВКонтакте - чуть менее агрессивная среда в плане модерации, но тем не менее, такие тоже вещи бывают. Я больше могу сказать, Фейсбук очень четко ограничивает определенное количество показов, доходит до определенной границы, а дальше он перестает показывать вашу информацию другим пользователям, считая, что вы должны с ним поделиться денежкой. Поэтому, отвечая на первый вопрос, нужна ли собственная страница? Да, к сожалению, на сегодняшний момент нужна, поскольку других механизмов сохранения информации, которая у вас есть на сегодняшний момент, нету. Игорь Павловский, ИА "Регнум"

В этой ситуации каждое СМИ должно прорабатывать свою схему заработка на рекламу. Что хорошо для интернет-изданий, то вряд ли пригодится печатным СМИ.

То, что печатные СМИ переходят в интернет, ну, я всегда говорю, если печатное СМИ не решило перейти в интернет, то лучше не надо. Уже поздно. Уже не надо пытаться прыгать и вскакивать в последний вагон уходящего поезда, и что-то из этого делать. Потому что, когда мы говорили, про информационную революцию, есть еще одна интересная черта. Что не плохо, что хорошо. Начинает расти специализация, я как пользователь интернета, как потребитель контента, начинаю очень придирчиво относится к тому, что пишут в сети. Я не пойду на ресурс Х читать обо всем, о телефоне айфон, о Лилии Ахеджаковой, не знаю, что еще, о Трампе. Я не пойду, потому что у меня, как у типичного пользователя сети, есть четкий подбор сайтов, где я доверяю информации. Например, про мобильный телефон я пойду читать в одно место, про политику пойду читать в другое место, соответственно, если мне нужно прочитать про новинки кино, я иду читаю на сайт "Кино". А новое средство коммуникации в виде Телеграма, вообще облегчило способ доставки информации до самых минимальных вещей, мне не надо никуда ходить, мне в телефон все приходит. Достаточно достать и посмотреть, что из этого получается. Но, еще раз повторю, если газета… Часто говоря, мы разговаривали с коллегами, в том числе из региональной прессы, я говорю: "Вы, когда перейдете в интернет, вы про что будете писать?" - "Мы будем писать про все". Ну вот не надо писать про все! Про все – это тупиковый путь развития, в никуда. В общем никто вас читать не будет. Козьма Прутков же говорил: "Узкий специалист подобен флюсу". Надо быть, как флюс. Если есть специализация у тебя, и ты на ней специализируешься с гораздо большим шансом, что тебя прочтут. И на самом деле, хотя я говорю, все "ужас, ужас, ужас, все плохо-плохо-плохо", я искренне считаю, что хороший качественный грамотный составленный текст найдет своего читателя. Игор Павловский, ИА Регнум

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