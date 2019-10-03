Видео: местных жителей попросили уйти с заседания совета МО "Остров Декабристов"

На заседании муниципального совета МО "Остров Декабристов" местных декабристов попросили освободить помещение. В округе должны были избрать главу МО. Видео появилось в группе ВКонтакте "МО Остров Декабристов. Живем на Васильевском".
Избранные муниципальные депутаты проголосовали за то, чтобы свидетелями заседания стали только прокурор и юрист, всем остальным сказали выйти. Активисту объяснили решение тем, что присутствующие будут отвлекать от происходящего своими разговорами.
Местные жители были недовольны, однако им пришлось покинуть помещение при помощи полицейских.
Видео: vk.com/zhivem_od
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