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Видео: местных жителей попросили уйти с заседания совета МО "Остров Декабристов"

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Активистов выгнали из-за того, что они могли помешать ходу заседания.

На заседании муниципального совета МО "Остров Декабристов" местных декабристов попросили освободить помещение. В округе должны были избрать главу МО. Видео появилось в группе ВКонтакте "МО Остров Декабристов. Живем на Васильевском".

Избранные муниципальные депутаты проголосовали за то, чтобы свидетелями заседания стали только прокурор и юрист, всем остальным сказали выйти. Активисту объяснили решение тем, что присутствующие будут отвлекать от происходящего своими разговорами. 

Местные жители были недовольны, однако им пришлось покинуть помещение при помощи полицейских. 

Видео: vk.com/zhivem_od

Теги: остров декабристов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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