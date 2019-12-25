Мессенджер Facebook назвали небезопасным

Все дело в отсутствии сквозного шифрования.

Исследователь Зак Дофман на сайте Forbes пишет, что использование Facebook Messenger может быть небезопасно из-за отсутствия сквозного шифрования. У мессенджера есть функции, которые влияют на безопасность использования, пишет он.

Зак Дофман подчеркивает, что Facebook Messenger связан с самой соцсестью и используется очень активно молодыми людьми, в том числе несовершеннолетними. Эксперт считает, что простой переход из соцсети в мессенджер может открывать возможности для преследования.

Дофман отметил, что мессенджер Facebook можно не удалять, но важную переписку лучше перенести в другие мессенджеры, где поддерживается сквозное шифрование.

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