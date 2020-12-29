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Меркель заявила, что предлагала Путину помощь Германии в регистрации "Спутника V" в ЕС
Сегодня, 14:55
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matveyvn

Меркель заявила, что предлагала Путину помощь Германии в регистрации "Спутника V" в ЕС

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Помочь в регистрации российского препарата мог Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха.

Канцлер Германиии Ангела Меркель заявила, что предлагала президенту России Владимиру Путину помощь Германии в регистрации "Спутника V" в Евросоюзе. О телефонном разговоре она рассказала во время сегодняшнего брифинга.

Канцлер отметила, что помочь в регистрации российского препарата мог Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха.

Россия сейчас обратилась в Европейское агентство по лекарственным препаратам.

Ангела Меркель, канцлер Германии

Ранее мы писали, что Меркель призвала освободить Алексея Навального.

Фото: pixabay.com

Теги: германия, меркель, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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