Меркель заявила, что предлагала Путину помощь Германии в регистрации "Спутника V" в ЕС

Помочь в регистрации российского препарата мог Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха.

Канцлер Германиии Ангела Меркель заявила, что предлагала президенту России Владимиру Путину помощь Германии в регистрации "Спутника V" в Евросоюзе. О телефонном разговоре она рассказала во время сегодняшнего брифинга.

Канцлер отметила, что помочь в регистрации российского препарата мог Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха.

Россия сейчас обратилась в Европейское агентство по лекарственным препаратам. Ангела Меркель, канцлер Германии

Ранее мы писали, что Меркель призвала освободить Алексея Навального.

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