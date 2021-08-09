Мэр Нагасаки призвал к сокращению ядерных запасов

По его словам, концепция ядерного сдерживания повышает напряженность в мире.

Мэр японского города Нагасаки Томихиса Тауэ призвал власти РФ и США к дальнейшему сокращению запасов ядерного оружия. Об этом он сказал в ходе траурной церемонии по случаю 76-й годовщины американской атомной бомбардировки города.

По его словам, концепция ядерного сдерживания повышает напряженность в международном сообществе.

Для полноценного продвижения процесса ядерного разоружения <…> я в первую очередь призываю власти России и США к мерам по дальнейшему сокращению их запасов этого вида вооружений. Томихиса Тауэ, мэр Нагасаки

Кроме того, он попросил власти Японии оперативно подписать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия.

Напомним, Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, на который США сбросили ядерную бомбу летом 1945 года. От взрыва на месте погибли 70 тысяч человек, а населенный пункт был практически уничтожен.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что война между странами может быть спровоцирована кибератаками. По мнению американского лидера, прямые военные столкновения в настоящее время не могут стать причиной развертывания полномасштабных военных действий.

Видео: YouTube / ANNnewsCH