СМИ: Мэр Липецка на камеру разнесла местных бизнесменов, чтобы спасти репутацию после поездки в Дубай

Евгения Уваркина ранее попала в скандал, связанный с ее роскошным отдыхом в ОАЭ.

Мэр Липецка на камеру разнесла местных бизнесменов, чтобы спасти репутацию после поездки в Дубай. Ролик появился в социальных сетях. Журналисты Telegram-канала Mash заявили, что Евгения Уваркина ранее отдыхала вместе с сестрой в Объединенных Арабских Эмиратах.

На опубликованных кадрах чиновница по возвращению из отпуска посетили собственников гаражей, парковок и других местных локаций с желанием "сделать город лучше". Журналисты полагают, что чиновнице пришлось показывать активность на работе после скандальных публикаций о ее времяпрепровождении не в России. Ранее сестра мэра и по совместительству депутат областного совета Елена Латышева выложила в Instagram фото на яхте в Дубае вместе со семьей. Позже фотография была удалена.

В СМИ напомнили, что во время отпуска Уваркиной в Липецке должна была пройти сессия городского совета. на нем рассматривался вопрос о наказании главе города за выявленные нарушения в 54-миллионной декларации. Чиновница попросила парламентариев перенести заседание на 30 марта.

Задержанных из-за обнаженной съемки в Дубае депортируют на родину.

Видео: Telegram/Mash