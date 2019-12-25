В списке нарушителей - один россиянин.

Задержанных из-за обнаженной съемки в Дубае депортируют на родину. Об этом сообщается на официальной странице правительства Объединенных Арабских Эмиратов в Twitter. В "РБК" заявили, что одним из задержанных является гражданин РФ. Он якобы является бизнесменом. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обратился с просьбой в МИД помочь соотечественнику.

Напомним, что инцидент зафиксирован 3 апреля. Полиция Дубая задержала участников эротической съемки за нарушение норм поведения. Это произошло после того, как в социальных сетях распространилось видео с обнаженными девушками. На нем они стояли в обнаженном виде около балкона на фоне небоскреба. Сейчас нарушителей обвиняют в непристойном поведении и распространении порнографии. За данное преступление им грозит до полугода заключения и штраф в размере 1390 тысяч долларов. Организатор съемки получит еще большее наказание - более крупный срок и штраф более 138 тысяч долларов.

Напомним, что изначально СМИ сообщали о задержании восьми россиянок. Позже вице-консул России Иван Губанов уточнил, что после эротической съемки в ОАЭ задержан только один россиянин. В компании Involta подтвердили, что это основатель компании Алексей Концов.

Фото: Twitter/tammytabby