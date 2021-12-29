Меньшиков назвал причины расторжения договора с режиссером Долиным

Он заявил, что это решение основано на соглашении двух сторон.

Российский актер театра и кино, художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков назвал причины расторжения договора с режиссером Олегом Долиным. Он заявил, что это решение основано на соглашении двух сторон. Открытый ответ Меньшикова на письмо Долина размещен на сайте театра.

В своем письме Долин отметил, что имеет прямое отношение к предстоящей премьере спектакля "Двенадцатая ночь". Он сообщает, что был отстранен от работы по непонятным ему причинам.

Было предложено найти компромисс в решении вопроса об авторстве спектакля. Никто не умалял никогда и не ставил под сомнение твое участие в создании этого спектакля. Но ты и от этого отказался. Ответил Меньшиков

Кроме Меньшикова в спектакле заняты Александр Петров, Александра Бортич, Антон Лапенко и другие артисты. Худрук заявил, что театр несет убытки на сумму около 32 млн рублей. Премьера спектакля запланирована на февраль, но окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Ранее петербургские театры и музеи рассказали, как изменилась их жизнь после введения QR-кодов.

Фото: Instagram / olegmenshikov.ru