Мемориал святым юристам появится в Полюстровском парке Петербурга

Церемония прошла 23 июня при участии губернатора Александра Беглова и министра юстиции Константина Чуйченко.

В Полюстровском парке Санкт-Петербурга состоялась церемония закладки камня на месте установки будущего мемориала святым новомученикам юристам Петроградским. Мемориал будет посвящён памяти профессора Юрия Новицкого, присяжного поверенного Иоанна Ковшарова и архимандрита Сергия (Шеина), расстрелянных по так называемому Петроградскому процессу в 1922 году. В 1992 году все трое были причислены к лику святых Русской Православной Церкви.

Инициативу по установке памятника выдвинуло Министерство юстиции Российской Федерации. В церемонии закладки приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и министр юстиции Константин Чуйченко.

Губернатор подчеркнул, что новомученики являются покровителями юристов не только Петербурга, но и всей страны. Он отметил, что они отдали свою жизнь за справедливость, защищая права человека и церкви. Беглов выразил уверенность, что будущий мемориал станет местом паломничества для юристов всех поколений.

Министр юстиции Константин Чуйченко назвал проект имеющим не только профессиональное, но и глубокое нравственное значение. Он напомнил, что с этого места началась смертная дорога мучеников на Ржевский полигон, и выразил надежду на открытие полноценного мемориала в следующем году.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий рассказал, что в жестокой идеологической атмосфере того времени приговор был предопределён, но осуждённые вели себя мужественно и не искали компромиссов с совестью. Сегодня они прославлены в лике святых, и их подвиг возвеличивается Церковью.

Ранее мы сообщали, что в 89 лет умер поэт-песенник и писатель Михаил Ножкин.

Фото: Magnific