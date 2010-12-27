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Меладзе заступился за Гагарину после обвинения в плагиате
Сегодня, 22:38
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Меладзе заступился за Гагарину после обвинения в плагиате

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Претензии к поп-певице предъявила Ольга Кормухина.

Певица Ольга Кормухина обвинили Полину Гагарину в плагиате кавер-версии песни "Кукушка", изначально композицию исполнял Виктор Цой. За Гагарину вступился Валерий Меладзе и заявил, что "такие претензии достойны лишь людей, которые хотят засветиться в желтой прессе", передало "Экономика сегодня"

Кормухина высказалась не только о молодой певице, но и композиторе Константине Меладзе. По мнению Заслуженной артистки России, исполнитель, ворующий чужое творчество, для нее больше не существует. 

Меладзе отметил, что скандал беспокоит певицу, а требования Кормухиной он посчитал странными. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что участника шоу "Голос" обвинили в неуважении к Сюткину. 

Фото: Полина Гагарина / Instagram 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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