Меладзе заступился за Гагарину после обвинения в плагиате

Претензии к поп-певице предъявила Ольга Кормухина.

Певица Ольга Кормухина обвинили Полину Гагарину в плагиате кавер-версии песни "Кукушка", изначально композицию исполнял Виктор Цой. За Гагарину вступился Валерий Меладзе и заявил, что "такие претензии достойны лишь людей, которые хотят засветиться в желтой прессе", передало "Экономика сегодня".

Кормухина высказалась не только о молодой певице, но и композиторе Константине Меладзе. По мнению Заслуженной артистки России, исполнитель, ворующий чужое творчество, для нее больше не существует.

Меладзе отметил, что скандал беспокоит певицу, а требования Кормухиной он посчитал странными.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что участника шоу "Голос" обвинили в неуважении к Сюткину.

Фото: Полина Гагарина / Instagram