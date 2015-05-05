Мэйуэзер победил Макгрегора техническим нокаутом

"Бой века" завершился в Лас-Вегасе утром 27 августа по московскому времени.

Боксер Флоуд Мэйуэзер-младший победил бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в "бою века". Поединок завершился нокаутом в 10-м раунде.

Бой спортсменов проходил по правилам бокса в первой средней весовой категории до 69 кг. Его устроили в Лас-Вегасе.

Мэйуэзер, считавшийся фаворитом встречи, смог нокаутировать ирландского бойца лишь к концу поединка. Матч решением судьи был остановлен на отметке 1:05 в 10-м раунде. После встречи Мэйуэзер отметил, что Макгрегор оказался "значительно лучше", чем он ожидал.

Американский боксер по итогам матча получит около 100 млн долларов. Доход Макгрегора составит несколько десятков миллионов.

Для Мэйуэзера победа стала 50-й в карьере. После поединка он заявил, что это был его последний профессиональный матч. Макгрегор в бою против американца дебютировал в боксе. В ММА он одержал 21 победу и потерпел три поражения.

Фото: sportsillustrated.com