Медведев уволил петербургского замминистра транспорта

Теперь он займет должность торгового представителя России в Белоруссии.

Дмитрий Медведев уволил с должности заместителя транспорта Николая Асаула. Теперь он будет торговым представитлем РФ в Белоруссии. Об этом сообщают российские СМИ.

Увольнение петербуржца связано со сменой министра транспорта. В мае этого года на место уроженца Петербурга Максима Соколова (гендиректор ЛСР) пришел Евгений Дитрих. Новыс замминистра может стать глава Росавтодора Роман Старовойтов.

Уволенный Николай Асаул 8 лет отвечал за наземный городской транспорт и метро. Заслуугой Асаула является запуск регулярного маршрута движения по рекам и каналам СПб в 2010 году, развитие морского порта.

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