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Вчера, 20:03
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Медведев прокомментировал внедрение электронного голосования на выборах

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Премьер-министр отметил, что, перед тем как применять такую практику , нужно изучить зарубежный опыт. 

В среду, 15 мая, премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал внедрение электронного голосования на выборах. Он высказался о новой системе на IX Петербургском международном юридическом форуме.

Медведев отметил, что, перед тем как применять такую практику , нужно изучить зарубежный опыт.

Сейчас широко обсуждается предложение использовать электронную форму голосования на выборах в органы государственной власти. Считаю, что прежде чем внедрять такие инструменты, необходимо исключить всякую возможность искажения волеизъявления граждан и нарушения их политических прав

заявил он 

Также премьер-министр подчеркнул, что можно использовать опыт других стран, которые также идут по пути формирования электронной демократии, включая применение интернет-каналов, мобильных приложений для прямого диалога с гражданами и другие новшества. По его мнению, законодательство должно учитывать эти тенденции и давать возможность людям реализовать или, если нужно, защищать свои права новыми способами.

Ранее мы сообщали о том, что Пескову задали вопрос об интересе Путина к "Игре престолов"

Фото:pixabay

 

Теги: выборы, медведев, новости россии, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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