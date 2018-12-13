Премьер-министр отметил, что, перед тем как применять такую практику , нужно изучить зарубежный опыт.

В среду, 15 мая, премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал внедрение электронного голосования на выборах. Он высказался о новой системе на IX Петербургском международном юридическом форуме.

Медведев отметил, что, перед тем как применять такую практику , нужно изучить зарубежный опыт.

Сейчас широко обсуждается предложение использовать электронную форму голосования на выборах в органы государственной власти. Считаю, что прежде чем внедрять такие инструменты, необходимо исключить всякую возможность искажения волеизъявления граждан и нарушения их политических прав заявил он

Также премьер-министр подчеркнул, что можно использовать опыт других стран, которые также идут по пути формирования электронной демократии, включая применение интернет-каналов, мобильных приложений для прямого диалога с гражданами и другие новшества. По его мнению, законодательство должно учитывать эти тенденции и давать возможность людям реализовать или, если нужно, защищать свои права новыми способами.

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