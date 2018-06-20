Игроки "Зенита" вместе с тренером и президентом клуба встретились с болельщиками

Встреча состоялась на "Газпром Арене".

В четверг, 28 марта, президент футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев вместе с главным тренером Сергеем Семаком и капитанами команды Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем встретился с болельщиками на "Газпром Арене". Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

На встрече обсуждались различные вопросы. В частности, представители "Зенита" рассказали об игре, результатах команды, а также о недавно запущенном канале Z+, который раскритиковали сразу после первого эфира из-за мата. Медведев пообещал, что нецензурной брани больше не будет.

"Хочу выразить уверенность, что это будет без пошлости, будет интересно, ярко и дерзко, как Дзюба. Обойдемся без мата", — заявил президент клуба.

Встреча болельщиков с Медведевым, Семаком, Анюковым и Ивановичем длилась около часа. В конце разговора было обещано устраивать подобные мероприятия ежегодно.

Ранее мы писали, что футболисты "Зенита" с Сергеем Семаком посетили стройку в "Лахта центре".

Фото: fc-zenit.ru