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Футболисты "Зенита" с Сергеем Семаком посетили стройку в "Лахта центре"

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Для почетных гостей провели экскурсию по строящимся объектам.

Футболисты из петербургского клуба "Зенит" вместе с главным тренером команды посетили строящиеся объекты в Лахта-центре. Для спортсменов провели экскурсию по второму по высоте зданию Европы.

Артем Дзюба и Сергей Семак выложили в сторис Instagram видео и фотографии с посещения небоскреба. Тренер добавил, что им удалось подняться на 320 метров. После того, как помещение будет отремонтировано, там откроется планетарий. Панорамные окна открывают вид на Крестовский остров и стадион "Газпром-арена".

Видео: Instagram/sergey_bogdanovich_semak

Видео: Instagram/Артем Дзюба

Местоположение на карте:

Теги: артем дзюба, лахта центр, планетарий, сергей семак
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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