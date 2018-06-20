Футболисты "Зенита" с Сергеем Семаком посетили стройку в "Лахта центре"

Для почетных гостей провели экскурсию по строящимся объектам.

Футболисты из петербургского клуба "Зенит" вместе с главным тренером команды посетили строящиеся объекты в Лахта-центре. Для спортсменов провели экскурсию по второму по высоте зданию Европы.

Артем Дзюба и Сергей Семак выложили в сторис Instagram видео и фотографии с посещения небоскреба. Тренер добавил, что им удалось подняться на 320 метров. После того, как помещение будет отремонтировано, там откроется планетарий. Панорамные окна открывают вид на Крестовский остров и стадион "Газпром-арена".

Видео: Instagram/sergey_bogdanovich_semak

Видео: Instagram/Артем Дзюба