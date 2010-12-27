Медиков из Петербурга подозревают в фальсификации заключений для летчиков

Участники ОПГ получали вознаграждение за ложные медицинские заключения.

Два медицинских работника и председатель ВЛЭК авиакомпании "Россия" подозреваются в выдаче ложных медицинских заключений пилотам, у которых были проблемы со здоровьем. В отношении подозреваемых Московский районный суд возбудили уголовное дело, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, Ксения Шункова, замещая врача ЗАО "Авиакомпания Балтийские авиалинии" вовлекла в состав преступной группы председателя врачебно-летной экспертной комиссии медсанчасти авиакомпании "Россия" Виктора Ермакова и медсестру этой медсанчасти Тамару Меньщикову.

С 2012 по 2016 сообщники ни раз осуществляли коммерческий подкуп. Во время медицинских обследований при выявлений отклонений в состоянии здоровья от нормы злоумышленники организовывали повторное освидетельствование пилотов, исключали тестирование на наличие наркотиков в организме.

Следствие установило, что участники ОПГ как минимум 25 раз получили незаконное вознаграждение.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что появилось видео с задержания топ-менеджера ИКЕА на месте преступления.

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