Появилось видео с задержания топ-менеджера ИКЕА на месте преступления

Представитель строительной компании передал обвиняемому 14 млн рублей в кафе на Чернышевской.

На 39-летнего менеджера компании "ИКЕА" возбудили уголовное дело. Мужчина подозревается в коммерческом подкупе. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного Управления СК РФ по Петербургу.

Руководителя регионального проекта одной из коммерческих структур задержали в кафе на улице Чернышевского, в котором обвиняемый получил 14 млн рублей. Момент задержания засняли на видео. В этот момент сотрудник торговой компании находился на встрече с представителем другой коммерческой структуры. СМИ стало известно о том, что мужчины обсуждали крупный договор на установку систем противопожарной безопасности в ТРК "Мега Дыбенко". Бизнесмен передал крупную сумму денег, а взамен получил документы, позволяющие взыскать с мировой торговой сети 370 млн рублей.

После задержания правоохранители обнаружили 4 претензионных письма со своими подписями, свидетельствующих о своевременном поступлении денег.

Ранее Piter.TV рассказал о задержании топ-менеджера ИКЕА.

Видео: megapolisonline.ru