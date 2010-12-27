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Медиаспектакль "Мы"
Сегодня, 11:00
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Asyaromanenkova
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Медиаспектакль "Мы"

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В Петербурге в лофте "Особняк" покажут медиаспектакль "Мы".

"Мы" - мультимедийный проект, который можно посмотреть в лофте "Особняк". Спектакль интересен тем, что роли в играют не живые актёры, а бюсты знаковых для российской истории личностей: Петра, Екатерины, Ломоносова, Крылова, Пушкина, Гоголя и Суворова.

Такая постановка имеет продолжительность 50 минут,а основана она на документальном материале.

Теги: спектакль мы
Категории: Концерты

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