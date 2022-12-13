Мебель с экс-завода IKEA в Тихвине получит название на языке коми

На заводах будут производить доступную и качественную мебель, заверил Руслан Семенюк.

Стало известно, что на экс-заводах IKEA в Ленинградской и Кировской областях продукцию будут называть на языке коми. Об этом 31 марта рассказал председатель совета директоров ООО "Лузалес" Руслан Семенюк в своем телеграм-канале.

На заводах будут производить доступную и качественную мебель, заверил Руслан Семенюк. Теперь бывшие заводы IKEA называются "Лузалес-Тихвин" и "Лузалес-Вятка". Он добавил, что принципы бережливого производства на предприятии "реализованы на высоком уровне".

Ранее бывший завод Toyota в Петербурге стал собственностью ФГУП "НАМИ". Минпромторг прорабатывает возможности для скорейшего восстановления производства на предприятии.

Фото: Piter.tv

