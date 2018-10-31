Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 17:54
0
alexandra08
118
Код вставки плеера

Мажор 3 сезон 3 серия: Соколовский и Самойленко расследуют дело о похищении ребенка

0
 
 

На Первом канале сегодня покажут 3 серию захватывающего сериала.

Мажор 3 сезон 2 серия: что было

В отдел на место Щвецова приходит новый сотрудник Валерий Симоненко. Он оказывается бывшим мужем Виктории. Полицейским поступает новое задание. Симоненко и Соколовский едут на место преступления. Игорь приходит на встречу с воскресшим Игнатьевым и просит его выдать Фишера…

Мажор 3 сезон 3 серия

Игнатьев приводит Игоря в дом человека, который выдает имя убийцы. Игорь продолжает ухаживать за Викторией и приносит в отделение искусственного пупса. Валерий также не оставляет попыток вернуть бывшую супругу. Викторию допрашивает следователь по делу Соколовского.

Соколовский и Самойленко расследуют дело о похищении ребенка.  Его мать и отец не могли поделить малыша, и его забрала себе бабушка…

Мажор 3 сезон:  актеры

Анна Цуканова-Котт, Павел Прилучный, Игорь Жижикин, Дмитрий Шевченко, Карина Разумовская и другие.

Фото: ВК / "Мажор".

Видео: YouTube / "Мажор3".

 

Теги: карина разумовская , любовь аксенова , мажор , мажор 3 сезон , мажор 3 сезон 3 серия , мажор дата выхода 3 сезон , мажор сериал , павел прилучный , первый канал
Категории: Лента новостей Культура Кино Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5