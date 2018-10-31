Мажор 3 сезон 3 серия: Соколовский и Самойленко расследуют дело о похищении ребенка

Мажор 3 сезон 2 серия: что было
В отдел на место Щвецова приходит новый сотрудник Валерий Симоненко. Он оказывается бывшим мужем Виктории. Полицейским поступает новое задание. Симоненко и Соколовский едут на место преступления. Игорь приходит на встречу с воскресшим Игнатьевым и просит его выдать Фишера…
Мажор 3 сезон 3 серия
Игнатьев приводит Игоря в дом человека, который выдает имя убийцы. Игорь продолжает ухаживать за Викторией и приносит в отделение искусственного пупса. Валерий также не оставляет попыток вернуть бывшую супругу. Викторию допрашивает следователь по делу Соколовского.
Соколовский и Самойленко расследуют дело о похищении ребенка. Его мать и отец не могли поделить малыша, и его забрала себе бабушка…
Мажор 3 сезон: актеры
Анна Цуканова-Котт, Павел Прилучный, Игорь Жижикин, Дмитрий Шевченко, Карина Разумовская и другие.
Фото: ВК / "Мажор".
Видео: YouTube / "Мажор3".