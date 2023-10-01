Матвиенко назвала молодежь надеждой и опорой страны

Она выразила уверенность, что алые паруса легендарного брига станут для них символом правильного пути.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила петербургских выпускников с окончанием школы. Её слова приводит телеканал "Вместе-РФ". Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что за время учёбы школьники научились дружить, не отступать перед трудностями, уважать историко-культурное наследие России и активно участвовать в жизни страны. Теперь, по её словам, наступает время для принятия ответственных решений, выбора профессии и любимого дела.

Матвиенко пожелала молодым людям проявлять настойчивость и терпение, верить в себя, не останавливаться на достигнутом, открывать новые горизонты и гордиться своей Родиной. Она назвала молодёжь надеждой и опорой Отечества и выразила уверенность, что алые паруса легендарного брига укажут им верный курс, а салют над Невой станет символом исполнения желаний.

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Фото: council.gov.ru