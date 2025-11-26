Матвиенко и Бельский оценили новую школу в Московском районе

Матвиенко оценила условия для детей в новой школе.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский посетили новый корпус школы №537 на Кубинской улице в Московском районе. Учебное заведение рассчитано на 1150 мест. Здесь оборудованы два бассейна, спортивные залы и технические лаборатории для углублённого изучения инженерии.

Новый корпус создан при сотрудничестве с Политехническим университетом. В школе будут работать инженерные классы с лазерными, фрезерными и токарными станками, а также лаборатории аддитивных технологий. Студенты "Политеха" станут наставниками школьников, а учителя смогут повышать квалификацию на проектных сессиях с учёными вуза. Школа уже взаимодействует с ЦМКБ "Алмаз" по техническим направлениям.

Бельский отметил, что всегда оценивает школу глазами родителя: важно, чтобы ребёнку было интересно и комфортно, чтобы после уроков хотелось остаться на секцию или кружок. Матвиенко поделилась воспоминаниями о строительстве пришкольных стадионов в бытность губернатором Петербурга. Осмотрев школу, она резюмировала: "Душа просто радуется, когда видишь такую красоту, благоустроенность и такие условия для детей".

На следующей неделе в Петербурге начинается новый учебный год. К его старту готовы почти 2 тысячи образовательных учреждений. В этом году планируется открыть 19 новых школ и 26 детских садов — все по "петербургскому стандарту" с бассейнами и медиатеками. За парты впервые сядут более 56 тысяч первоклассников.

Ранее Александр Бельский рассказал о будущем Петербурга на ближайшие 10 лет.

Фото: MAX/ Александр Бельский