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Матч "Зенита" и минского "Динамо" не покажут в Белоруссии
Сегодня, 14:16
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alexandra08
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Матч "Зенита" и минского "Динамо" не покажут в Белоруссии

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Первый матч между "Динамо" и "Зенитом" закончился победой минского клуба со счётом  4:0.

Болельщики из Беларуси не смогут посмотреть на местных телеканалах ответный матч "Динамо" - "Зенит" в третьем раунде Лиги Европы. Об этом минский футбольный клуб на своём официальном сайте.

К сожалению, мы вынуждены констатировать, что ни в прямом телеэфире, ни в интернет-трансляции на сайте минского "Динамо" матч показан не будет. Все права на показ матча находятся у телеканала "Матч ТВ". Подписчики канала увидят матч на канале "Матч-Премьер".

Пресс-служба минского "Динамо".

Напомним, первый матч между "Динамо" и "Зенитом" закончился победой минского клуба со счётом  4:0. Ответная встреча команд пройдет 16 августа в Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20.00.

Ранее сообщалось, что "Аталанта" пытается арендовать у "Зенита" Ригони с правом выкупа.

Фото: ФК "Зенит" / официальный сайт.

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Категории: Лента новостей Новости СПб Новости России Спорт Футбол в России и Европе Зенит

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