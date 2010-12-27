Матч "Зенита" и минского "Динамо" не покажут в Белоруссии

Первый матч между "Динамо" и "Зенитом" закончился победой минского клуба со счётом 4:0.

Болельщики из Беларуси не смогут посмотреть на местных телеканалах ответный матч "Динамо" - "Зенит" в третьем раунде Лиги Европы. Об этом минский футбольный клуб на своём официальном сайте.

К сожалению, мы вынуждены констатировать, что ни в прямом телеэфире, ни в интернет-трансляции на сайте минского "Динамо" матч показан не будет. Все права на показ матча находятся у телеканала "Матч ТВ". Подписчики канала увидят матч на канале "Матч-Премьер". Пресс-служба минского "Динамо".

Напомним, первый матч между "Динамо" и "Зенитом" закончился победой минского клуба со счётом 4:0. Ответная встреча команд пройдет 16 августа в Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20.00.

Ранее сообщалось, что "Аталанта" пытается арендовать у "Зенита" Ригони с правом выкупа.

Фото: ФК "Зенит" / официальный сайт.