Матч "Зенит" — "Мольде" соберет 45 тысяч болельщиков

Игра пройдет 23 августа в Санкт-Петербурге.

На предстоящем матче петербургского "Зенита" с норвежским "Мольде" ожидается 45 тысяч зрителей. Об этом сообщает пресс-служба бело-сине-голубых.

Команды встретится в рамках квалификации в плей-офф Лиги Европы. Игра пройдет 23 августа на арене "Санкт-Петербург". Хозяева поля выйдут на матч в лазурной форме, вратарь — в зеленом; гости — в белой форме, вратарь — в желтом. Ожидается, что команды сыграют под открытым небом.

Напомним, что последний матч "Зенита" в рамках РФПЛ против екатеринбургского "Урала" посетило 50 тысяч болельщиков. В той встрече питерский клуб одержал уверенную победу и возглавил таблицу турнира.

Фото: ФК "Зенит"