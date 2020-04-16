Массовое ДТП вызвало пробку на КАД у порта Бронка

Днем 18 июля на Кольцевой автомобильной дороге Петербурга перед съездом на Бронку произошло массовое ДТП. Из-за аварии на участке образовалась плотная пробка.
По данным автомобилистов и сервиса Яндекс.Карты, столкновение произошло с участием 4 автомобилей. Машины попали в аварию перед съездом в порт Бронка, заняв средний и правый ряды движения.
Из-за происшествия затруднено движение по КАД, а также образовались заторы на Краснофлотском и Приморском шоссе. Дополнительные сложности возникли на съезде с кольцевой дороги.
На месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии устанавливаются. Информация о причинах столкновения и возможных пострадавших пока не поступала.
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Фото: Piter.TV
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