Массовое ДТП вызвало пробку на КАД у порта Бронка

На КАД перед съездом к порту Бронка днем 18 июля произошло массовое ДТП с участием 4 автомобилей. Авария спровоцировала серьезные заторы на трассе и прилегающих дорогах.

Днем 18 июля на Кольцевой автомобильной дороге Петербурга перед съездом на Бронку произошло массовое ДТП. Из-за аварии на участке образовалась плотная пробка.

По данным автомобилистов и сервиса Яндекс.Карты, столкновение произошло с участием 4 автомобилей. Машины попали в аварию перед съездом в порт Бронка, заняв средний и правый ряды движения.

Из-за происшествия затруднено движение по КАД, а также образовались заторы на Краснофлотском и Приморском шоссе. Дополнительные сложности возникли на съезде с кольцевой дороги.

На месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии устанавливаются. Информация о причинах столкновения и возможных пострадавших пока не поступала.

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Фото: Piter.TV