Массовое ДТП с авто полиции произошло на Савушкина

В среду вечером, 17 мая, на пересечении улиц Туристской и Савушкина полицейская машина столкнулась с автомобилем Hyundai. Об этом рассказали в пресс-слжубе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Сотрудники ДПС ехали на вызов, но на перекрестке столкнулись с иномаркой, за рулём которой была 38-летняя женщина. В результате столкновения машина ДПС вылетела на тротуар, врезалась в ограждение и повисла на нём.
По предварительным данным, медицинская помощь никому не потребовалась.
Ранее прокуратура и Рособрнадзор проверят работу Европейского университета в Петербурге. Европейский университет столкнулся с трудностями при получении лицензии в 2018 году, тогда ее дали с четвертой попытки.
Фото: Вконтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"
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