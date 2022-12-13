Массовое ДТП с авто полиции произошло на Савушкина

По предварительным данным, медицинская помощь никому не потребовалась.

В среду вечером, 17 мая, на пересечении улиц Туристской и Савушкина полицейская машина столкнулась с автомобилем Hyundai. Об этом рассказали в пресс-слжубе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники ДПС ехали на вызов, но на перекрестке столкнулись с иномаркой, за рулём которой была 38-летняя женщина. В результате столкновения машина ДПС вылетела на тротуар, врезалась в ограждение и повисла на нём.

По предварительным данным, медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее прокуратура и Рособрнадзор проверят работу Европейского университета в Петербурге. Европейский университет столкнулся с трудностями при получении лицензии в 2018 году, тогда ее дали с четвертой попытки.

Фото: Вконтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"