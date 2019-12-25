Водитель "БМВ" попытался скрыться после двух ДТП на Васильевском острове

В одной из аварий есть пострадавшие.

Водитель "БМВ" пытался скрыться с места происшествия после двух ДТП. Правоохранителям удалось задержать мужчину и доставить в отдел полиции, сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, около 17:00 10-го февраля мужчина 1965-го года рождения врезался в "Рено" на пересечении Большого проспекта В.О. и 22-й Линии. Из-за удара вторая иномарка столкнулась с автобусом "ПАЗ". До этого водитель "БМВ" стал участником еще одной аварии и попытался скрыться.

В "Рено" мужчины 33 и 37 лет получили травмы средней степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "ГАЗель" потеряла часть груза под Сортировочным мостом.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"