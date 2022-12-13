Массовая проверка теплосетей начнется 15 мая в Петербурге

В Петербурге 15 мая начнется массовая проверка теплосетей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП "ТЭК".
В Приморском и Пушкинском районах начнутся испытания. До 19 мая специалисты предприятия проверят на прочность и плотность сети в Красногвардейском, Невском, Московском, Колпинском и Фрунзенском районах города.
До 22 августа компания планирует провести 262 испытания труб.
Ранее в 26 раз выросло количество туристических маршрутов в Петербурге. Годом ранее таких маршрутов было 14.
Фото: Piter.tv
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