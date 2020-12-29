Идея масштабного изображения появилась давно.

Масштабное граффити с главными рокерами страны может появиться в Петербурге. Об этом участник группы "АукцЫон" Олег Гаркуша рассказал газете "Петербургский дневник".

Музыкант показал эскиз изображения – он хотел бы, чтоб оно появилось рядом с арт-центром "Гаркундель", на брандмауэре одного из соседних домов. Возможно, что на полотне появятся участники Ленинградского рок-клуба, Сергей Курёхин, Сергей Бодров, режиссер Алексей Балабанов и многие другие.

В комнате рок-музыканта Майка Науменко в Петербурге появится экспозиция. Здесь лидер группы "Зоопарк" прожил 10 последних лет жизни.

Фото: "Петербургский дневник" / Роман Пименов, Piter.tv