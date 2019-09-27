В комнате рок-музыканта Майка Науменко в Петербурге появится экспозиция

Здесь лидер группы "Зоопарк" прожил 10 последних лет жизни.

В коммунальной квартире, где жил основатель группы "Зоопарк" Майк Науменко, появится небольшая экспозиция. Об этом рассказал телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на друга Науменко Александра Донских фон Романова.

Отмечается, что в квартире, куда музыкант переехал 8 декабря 1980 года, в день убийства основателя группы The Beatles Джона Леннона, Науменко прожил 10 последних лет жизни. Гитарист, автор песен и лидер "Зоопарка" умер 27 августа 1991 года.

Тем временем, "Яндекс. Музыка" назвала самые популярные песни 2020 года.

Фото: mike-zoo.kiev.ua