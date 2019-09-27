В России выпустят аудиосериал "Медиаторики" о рок-музыке

Герои сериала играют на музыкальных инструментах и мечтают стать настоящими рок-звездами.

В понедельник, 9 ноября, на международном сервисе аудиокниг Storytel состоится премьера аудиосериала "Медиаторики", который расскажет детям и взрослым о рок-музыке. Об этом пишет ТАСС.

Проект придумали создатели семейного музыкального фестиваля Kids Rock Fest. Они есть в кармане у каждого гитариста, на репетиционных базах и студиях, в гримерках и на больших сценах. В сериале "Медиаторики" эти персонажи волшебным образом оживут. Они сами играют на музыкальных инструментах и мечтают стать настоящими рок-звездами. А еще с ними все время случаются забавные истории.

Кроме "медиаториков" об истории рок-музыки расскажут музыкант Вячеслав Бирюков, Александр Зарецкий из группы "Старый приятель" и Александр Минаев из ансамбля "Тайм-аут".

Ранее мы писали, что Полина Гагарина снялась в третьем сезоне сериала "Бывшие".

Видео: ВКонтакте / Аудиосериал МЕДИАТОРИКИ