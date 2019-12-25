Полина Гагарина снялась в третьем сезоне сериала "Бывшие"

Певица сыграла роль писательницы и популярного коуча Лены.

Российская певица Полина Гагарина сыграла одну из главных ролей в третьем сезоне драматического сериала "Бывшие". Об этом рассказала сама артистка у себя в Instagram.

Гагариной досталась роль писательницы и популярного коуча Лены. Певица заявила, что быть Леной было не просто, поскольку у нее другой характер, увлечения, вкусы и жизнь.

"Она порывистая, постоянно меняется, и показать это оказалось сложной для меня задачей, но очень интересной", - отметила знаменитость.

Вместе с Полиной в сериале сыграли Денис Шведов, Любовь Аксенова и др. Премьера состоится совсем скоро на видеосервисе Start.

Стоит отметить, что у Гагариной есть диплом Школы-Студии МХАТ. "Наконец, все мои знания аккумулировались для достаточно серьезной роли, которую я очень давно хотела", - написала певица.

Ранее мы писали, что премьеру "Фантастических тварей 3" перенесли на лето 2022 года.

Фото: Instagram / gagara1987