Стали известны детали новой книги о Майке Науменко

Ее автор, Александр Кушнир, начал работу над книгой много лет назад.

Писатель, журналист и продюсер Александр Кушнир завершил работу над новой книгой — "Майк Науменко. Бегство из зоопарка". Она представляет собой биографию советского рок-музыканта 1980-х годов, рассказал "Петербурсгкий дневник".

Кушнир отметил, что написание книги в этот раз занято у него рекордное время до трех лет. При этом собирать материал писатель начал еще в 90-х годах. Автор пообщался с родственниками музыканта, школьными и институтскими друзьями.

Стало понятно, откуда ноги растут. А растут они из конфронтации с родителями, из блестящего знания английского языка, из любви к The Beatles. Оттуда он сделал первый шаг к Марку Болану, Лу Риду и Бобу Дилану. рассказал Кушнир.

Друг Майка Науменко отметил, что Ленинград, в котором жили родители гитариста, и Ленинград, в котором он писал песни - это два разных города. Поэтому, может быть, он стал таким "необычным" ленинградским подростком.

Майк Науменко родился 18 апреля 1955-го года в Ленинграде. С раннего возраста стал писать песни. В 1980 создал свою группу "Зоопарк", ранее сотрудничал с "Аквариумом". Ушел из жизни 27 августа 1991-го года.

Фото: vk.com/mike_naumenko