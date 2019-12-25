Машину главы Фрунзенского района Серова заметили на тротуаре в Петербурге. В Сети говорят о нарушении ПДД 

Снимок опубликовали в социальных сетях, комментаторы говорят о высокопоставленном чиновнике за рулем иномарки.

Накануне в группах соцсетей появилось фото автомобиля, нарушившего ПДД в Московском районе. Случай привлек внимание пользователей тем, что за рулем машины мог находиться высокопоставленный чиновник, который, скорее всего, решил пренебречь правилами дорожного движения.

Одной из первых фотографию опубликовали в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Автомобиль марки BMW X6 M находился на тротуаре и едва не сбил двух пешеходов, которые в это время были прямо перед машиной.

Автор записи распознал, что номерные знаки автомобиля принадлежат Константину Серову – главе Фрунзенского района. В публикации отметили, что двое молодых людей на кадре успели отойти в сторону перед автомобилем, который даже "не собирался тормозить", создавая потенциально опасную ситуацию на дороге.

Примерная стоимость такого автомобиля составляет не менее 10 млн рублей.

Пользователи в комментариях отметили, что такие "манёвры только ускорят отставку" чиновника. Другие комментаторы видели водителя данного "БМВ" на дороге, отмечая его жесткий стиль вождения.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте