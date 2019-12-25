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Пожар охватил Jaguar и Mercedes в Петродворцовом районе
Сегодня, 9:23
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Пожар охватил Jaguar и Mercedes в Петродворцовом районе

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Борьбу с огнём вели 10 спасателей. Пострадавших нет.

В ночь на понедельник, 3 октября, пожар охватил 2 иномарки в Петродворцовом районе Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу. 

Пламя вспыхнуло примерно в 1:47 у дома №15 по улице Федюнинского. В результате полностью выгорел автомобиль Jaguar, а у припаркованного рядом Mercedes оплавилось переднее крыло. 

На место происшествия прибыли 10 пожарных на двух спецмашинах. Огонь удалось полностью устранить в 2:16. Данных о пострадавших нет. 

Ранее мы сообщили о том, что на улице Цимбалина горела квартира.

Фото: Piter.TV

Теги: машины, петродворцовый район, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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