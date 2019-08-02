Maruv записала новую песню на русском языке

Также вышел у певицы вышел свежий клип.

Украинская певица Maruv выпустила новую песню "Между нами". Композицию артистка исполнила на русском языке. Вместе с премьерой трека в сети вышел клип. За несколько часов после релиза ролик посмотрело больше 150 тысяч человек. Зрители поставили клипу 12 тысяч лайков и отметили красивый визуальный ряд.

Широкую популярность певице принесли англоязычные хиты "Drunk Groove", "Focus On Me" и "Siren Song". Она также прославилась после скандала, когда отказалась представлять Украину на конкурсе "Евровидение".

Другие подробности о личности и жизни Maruv можно прочесть в нашем материале.

Видео: Ютуб/MARUV Official